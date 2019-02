NEWS MILAN – Oggi a Milanello sono tornati alcuni ex campioni del passato, per incontrare la squadra di Gennaro Gattuso, in preparazione ad Atalanta-Milan di sabato prossimo. Nel corso della loro permanenza, hanno parlato ai microfoni di Milan TV.

Dopo la lunga intervista rilasciata da Massimo Oddo, queste le parole dell’ex capitano rossonero Massimo Ambrosini: “Questa è la terza volta che torno, e alla prima ero emozionato nel rifare le strade, riguardare i posti dove sei stato è emozionante. Rino è molto preparato, allenatore serio, sta bene è dimagrito”.

Qualche dichiarazioni anche per Andrea Pirlo, il quale ha parlato di Rino Gattuso e dell’emozione di tornare a Milanello: “Sono stati anni bellissimi e divertenti, è sempre bello tornare qua e rivedere vecchi amici. Abbiamo passati 10 anni fantastici. Bello ed emozionate tornar qua. E’ sempre lui, con la sua voglia e grinta, sta facendo bene”.

Visualizza questo post su Instagram Metti un giorno qualunque a Milanello ❤️ #quantiricordi #unpostomagico Un post condiviso da Massimo Ambrosini (@massimoambrosini) in data: Feb 13, 2019 at 7:32 PST

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

