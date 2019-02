NEWS MILAN – In questo momento il rinnovo di contratto che la società rossonera ha più fretta di fare è quello di Jesus Suso. Il motivo è legato alla bassa clausola rescissoria (38-40 milioni di euro) presente. Ma nei prossimi mesi la dirigenza potrebbe discutere anche di un’altra questione.

Secondo le ultime news Milan di Sportmediaset, il Milan discuterà con Mino Raiola del prolungamento di Gianluigi Donnarumma. L’obiettivo è di allungare la scadenza contrattuale al 2024. Le trattative con il noto agente italo-olandese non sono mai facili, però la volontà di Gigio di rimanere in maglia rossonera è determinante.

News Milan, rinnovo Donnarumma: presto trattativa con Raiola

Il Milan è pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 7 milioni di euro annui, ovvero un milione in più rispetto a quanto Donnarumma percepisce oggi. In pratica verrebbero dati a Gigio i soldi che prendere suo fratello Antonio, destinato a lasciare Milanello nella prossima sessione estiva del calciomercato. Già a gennaio stava per andare all’Olympiacos, ma l’infortunio di Pepe Reina lo ha trattenuto.

Sportmediaset non esclude che il Milan e Raiola discutano anche dell’inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo contratto. Il club vorrebbe evitarla, perché in caso di cessione futura vuole poter fissare liberamente il prezzo. Però l’agente potrebbe premere al fine di ottenerla. Comunque la società di via Aldo Rossi non accetterebbe mai una valutazione inferiore ai 100 milioni. Una cifra altissima, ma abbastanza in linea con quelle che sono i valori del calciomercato odierno e con il potenziale enorme di Gigio.

La trattativa non è ancora cominciata, però le parti nei prossimi mesi si incontreranno. I rapporti sono buoni e c’è volontà reciproca di raggiungere un accordo. Donnarumma vuole rimanere al Milan e il club ha intenzione di confermarlo per il futuro, questi fattori sono fondamentali. Poi toccherà a Raiola fare il proprio mestiere di agente cercando di fare l’interesse sportivo ed economico di Gigio.

