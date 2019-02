CALCIOMERCATO MILAN – Nella sessione di mercato invernale che si è ormai conclusa da due settimane, il Milan ha completato alcuni acquisti importanti e qualche cessione per snellire la rosa.

Ad esempio hanno lasciato il club rossonero sia Alen Halilovic che Stefan Simic, entrambi con la formula del prestito, mentre Gonzalo Higuain ha deciso di interrompere anzitempo l’esperienza milanista legandosi con il Chelsea. Ma doveva esserci anche un’altra partenza, stavolta a titolo definitivo, che non si è concretizzata nonostante fosse stata indicata come praticamente certa per gran parte del mese di gennaio.

Calciomercato Milan, già deciso il destino di Antonio Donnarumma

Il sicuro partente, poi rimasto a Milanello un po’ a sorpresa, è Antonio Donnarumma, portiere classe 1990 e fratello maggiore di Gianluigi, attuale numero uno titolare del Milan. Il 29enne estremo difensore era stato acquistato nell’estate 2017 proprio per fare da chioccia al fratello minore, facendo scalpore per via dell’accordo molto oneroso raggiunto con i rossoneri da 1 milione netto a stagione per fare solo il terzo portiere.

Nonostante lo stipendio alto e la stima del club, Donnarumma aveva però deciso di virare su altri lidi già a gennaio scorso, cercando più spazio all’interno di una carriera che rischierebbe invece di finire nel dimenticatoio. Era praticamente tutto fatto per il suo passaggio all’Olympiacos, ma un po’ per l’infortunio di Pepe Reina, un po’ per un accordo finale non trovato tra i club, Antonio ha visto la trattativa saltare, essendo così costretto a restare in maglia rossonera.

Ma secondo Tuttosport il destino di Antonio Donnarumma è già scritto: in estate sarà sicuramente addio tra il portiere ed il Milan, visto che l’ex Astreas Tripolis ha continuato a far sapere di voler giocarsi le sue carte altrove. Difficile capire quale società lo accoglierà, ma l’intenzione è quella di trovare una soluzione che lo accontenti, mentre il Milan punterà su altri portieri come Gigio Donnarumma, Reina e probabilmente il baby Plizzari.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

