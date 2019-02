CALCIOMERCATO MILAN – Uno degli obiettivi del club rossonero per la prossima estate è Allan Saint-Maximin, già cercato a gennaio e che sarà oggetto di nuova trattativa. Il 21enne esterno offensivo francese piace molto a Leonardo, Maldini e Gattuso.

Nell’ultima sessione invernale del calciomercato non è stato possibile raggiungere un accordo. Nonostante la volontà del giocatore di approdare al Milan, il Nizza non ha accettato l’offerta rossonera e c’è stata anche l’opposizione netta dell’allenatore Patrick Vieira. Tuttavia, i contatti con l’entourage sono rimasti vivi e il Diavolo mantiene l’ex Monaco nella lista dei papabili nuovi acquisti estivi.

Calciomercato Milan, Saint-Maximin sul futuro

Saint-Maximin ha parlato del proprio futuro ai microfoni di Canal Football Club: «Di certo voglio raggiungere il massimo livello. Sarebbe una bugia dire che voglio restare qui per tutta la carriera. Ma so bene che devo fare bene sul campo, poi si vedrà quello che accadrà».

Il giovane talento francese esclude una permanenza lunga al Nizza. Anzi, le sue parole fanno intendere la sua volontà di lasciare la Costa Azzurra già in estate. Il suo contratto scade a giugno 2020 e pertanto è anche nell’interesse del club una cessione nei prossimi mesi. La valutazione di Saint-Maximin si aggira sui 25-30 milioni di euro. Se il rendimento dell’esterno offensivo ex Monaco dovesse migliorare, il prezzo potrebbe pure salire.

Ovviamente il Nizza spera che si scateni un’asta per il proprio gioiello. Tuttavia, si sa che spesso a fare la differenza è la volontà del giocatore stesso e che le società finiscono più volte per doverla subire. Certamente approdare al Milan piacerebbe al ragazzo, come ha dichiarato l’agente poco tempo fa. Sullo sfondo ci sono anche altre squadre interessate a Saint-Maximin. Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di Atletico Madrid e Borussia Dortmund.

