CALCIOMERCATO MILAN – Il calciomercato è sempre al centro dell’attenzione. In casa Milan tiene banco la questione Suso, che pare finito nel mirino di diversi club importanti in Europa. Fra questi c’è l’Arsenal, pronto a fare un’offerta importante al calciatore. Nel frattempo però la società di via Aldo Rossi sta lavorando per il rinnovo di contratto e per eliminare la clausola rescissoria, attualmente fissata a meno di 40 milioni. Leonardo ha già avviato i contatti con l’agente e proverà a chiudere prima dell’estate. Occhio però a possibili assalti.

Redazione MilanLive.it

