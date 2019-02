MILAN NEWS – Già ieri, durante l’inaugurazione del nuovo Milan Club Parlamento, Adriano Galliani è tornato a parlare della squadra per cui ha lavorato alacremente per 30 anni.

L’ex storico amministratore delegato, che oggi si divide tra il ruolo di Senatore della Repubblica e la guida dirigenziale del Monza, è tornato anche oggi a commentare l’andamento di quella che resta la sua squadra preferita, visto che Galliani è sempre presente a San Siro per visionare da vicino le gare interne del Milan.

Intervistato dall’emittente RMC Sport, Galliani oggi ha voluto esaltare la crescita come allenatore di Gennaro Gattuso, ex centrocampista con cui ha sempre avuto un rapporto positivo e schietto: “Faccio tanti complimenti a Rino, devo ammettere che non pensavo fosse già pronto per allenare una grande squadra come il Milan. Invece sono contento di essermi sbagliato, ha dimostrato di saper gestire il gruppo ed anche i momenti di difficoltà. Ha sempre avuto un grande carattere”.

Altro fattore positivo secondo Galliani riguarda la società attuale, con il Milan che sembra essere ora guidato da personaggi che conoscono bene e amano tale ambiente: “Il Milan è finalmente tornato in mano ai milanisti dopo la partentesi cinese. Scaroni è da sempre un grande tifoso, poi ci sono Gattuso, Leonardo e Maldini. Meglio di così non si poteva, siamo contenti che oggi il club è tornato ad essere di stampo rossonero come quando lo guidava Berlusconi”.

Infine una battuta sul mercato invernale, considerato azzeccatissimo da Galliani: “Ho fatto i complimenti a Leonardo, Piatek e Paquetà sono stati due colpi molto importanti. Da tifoso dico che il Milan ha messo in rosa due pezzi da novanta, la squadra rossonera ha tutto ora per competere per la Champions. Senza il gol di Icardi nel derby adesso il Milan sarebbe vicino anche al terzo posto”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

