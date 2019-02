CALCIOMERCATO MILAN – Ormai è cosa fatta e ufficiale: Marek Hamsik proseguirà la sua carriera professionale in Cina, avendo detto sì all’offerta del Dalian Yifang.

Il capitano del Napoli ha scelto di virare in estremo oriente per cercare di chiudere la carriera in un campionato meno competitivo ma ben più remunerativo, visto il contratto ‘monstre’ che l’ormai ex numero 17 azzurro andrà a firmare. Ingaggio da capogiro: circa 8-9 milioni di euro netti annui.

Calciomercato Milan, la conferma di Hamsik sul retroscena rossonero

Hamsik aveva giurato amore eterno al Napoli, restando in maglia azzurra per ben 12 anni prima di scegliere la Cina. Il centrocampista slovacco lascia un grande ricordo nell’animo dei suoi ex tifosi, che lo hanno seguito e ammirato per molti anni di seguito. Anche per la volontà di Hamsik di non cedere alle lusinghe di diversi top club italiani ed esteri, preferendo sempre restare sotto il Vesuvio a mostrare le sue enormi qualità tecniche.

Il rumors che è stato più spesso citato è quello che vedeva Hamsik molto vicino al Milan qualche anno fa, anche in più di un’occasione. Aurelio De Laurentiis ieri ha ricordato che Massimiliano Allegri, quando guidava i rossoneri, lo aveva chiesto come rinforzo a centrocampo ma senza essere accontentato. Inoltre anche un anno e mezzo fa il Milan sotto la gestione cinese e col mercato guidato da Massimiliano Mirabelli fece un tentativo per Hamsik ma lo slovacco snobbò tale proposta nonostante l’offerta fosse allettante.

Oggi, intervistato da Sky Sport, Hamsik ha ricordato proprio tale retroscena confermando le suddette voci: “Mi hanno cercato diverse squadre importanti in questi anni. L’offerta più allettante era quella del Milan, furono vicini a raggiungere un accordo ma avevo scelto di restare, me la sentivo dentro questa maglia”. Un matrimonio che non si è consumato, nonostante le lusinghe milaniste.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

