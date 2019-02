MILAN NEWS – Da quando è arrivato al Milan come primo allenatore, nel novembre 2017, Gennaro Gattuso ha vissuto momenti altalenanti.

E’ stato subito in grado di dare un’identità al Milan, di tornare a far capire l’importanza della maglia rossonera ai suoi calciatori ed a tratti anche a dare un bel gioco alla squadra. Nonostante ciò Gattuso è stato anche vicino, almeno secondo i rumors non confermati, all’esonero in un paio d’occasioni, per esempio dopo l’eliminazione precoce dall’Europa League a dicembre scorso.

Il cammino di Gattuso sulla panchina di quella che ha sempre definito la sua ‘squadra della vita’, è però nel complesso risultato molto positivo, visto che nell’ultimo periodo il tecnico calabrese ha letteralmente trascinato il Milan verso la zona Champions League e alla semifinale di Europa League.

Per questo ed altri motivi, il nome di Gattuso è stato inserito nella lista dei sei allenatori italiani in lizza per la vittoria del ‘Premio Bearzot’, prestigioso riconoscimento che viene assegnato ogni anno al tecnico votato prima dalla giuria popolare (tramite il sito web www.usacli.org) poi da una giuria presieduta dal presidente federale Gravina.

Lo scorso anno il ‘Bearzot’ è stato vinto da Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, mentre quest’anno oltre a Gattuso sono in lizza anche Roberto D’Aversa (Parma), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Simone Inzaghi (Lazio), Roberto Mancini (ct Italia) e Luciano Spalletti (Inter).

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

