NEWS MILAN – In questa giornata sono emerse indiscrezioni sulle possibili nuove maglie della squadra rossonera nella prossima stagione. Nelle scorse ore vi avevamo mostrato le foto della casacca per le partite casalinghe, quella più classifica.

Ma adesso sono spuntate fuori anche immagini riguardanti la seconda e la terza divisa che il Milan potrebbe indossare nell’annata 2019-2020. E’ OFoball a fornirle. Quella della trasferta è nella consueta colorazione bianca. Sul petto è presente il logo del club a sinistra e quello Puma di color nero a destra. La scritta dello sponsor Fly Emirates è rossa. Sulle spalle una striscia rossa a sinistra e una nera a destra, entrambe con il logo Puma evidenziato in bianco.

Per quanto riguarda la possibile terza maglia del Milan, ha una base nera con dei motivi particolari (delle linee) di color rosso sfumato. Loghi Puma e quello Fly Emirates di colorazione bianca. Sul petto presente il consueto logo del club. Ovviamente per adesso si tratta di indiscrezioni, poi vedremo nel corso delle settimane se ci saranno conferme sull’effettiva adozione di queste divise per la stagione 2019-2020.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it