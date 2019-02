MILAN NEWS – La stagione 2018-2019 per il Milan è ancora tutta da vivere, con i rossoneri ancora in corsa per la zona Champions League e per la finalissima di Coppa Italia. C’è fiducia nell’ambiente.

L’unico cruccio, anche piuttosto grande, è stato rappresentato dall’eliminazione anzitempo dall’Europa League, con la clamorosa sconfitta contro l’Olympiacos nell’ultima gara della fase a gironi che ha decretato l’uscita di scena dei rossoneri. Un k.o. che ha bruciato molto, ma è stata una lezione che comunque ha aiutato il giovane gruppo di Gennaro Gattuso a crescere.

Tale eliminazione, e l’assenza del Milan dalla Champions ormai da cinque anni consecutivi, hanno peggiorato nettamente il ranking UEFA per la squadra di Gattuso. Secondo le ultime stime riferite anche alla stagione scorsa, la società di via Aldo Rossi appare molto lontana dai vertici del calcio europeo.

Il Milan infatti è addirittura al 76° posto del ranking, colpa del crollo rispetto alla scorsa annata quando i rossoneri chiusero al 53° piazzamento nonostante il discreto cammino in Europa League interrotto agli ottavi di finale contro l’Arsenal. In testa al ranking restano le grandi di Spagna, con Real Madrid seguito dal Barcellona, con il Bayern Monaco al terzo posto. Le prime delle italiane sono Juventus (5° posto) e Roma (12° posto). Sono lontani i tempi in cui il Milan faceva parte dell’élite del calcio internazionale a livello di risultati e di prestigio. Ma la nuova proprietà conta di tornare in alti nei prossimi anni.

