CALCIOMERCATO MILAN – “Per quello che ci ha dato e per quello che ci darà, Suso merita il rinnovo“. Sono queste le parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan sull’argomento rinnovo di Suso. Lo spagnolo ha una clausola rescissoria da circa 40 milioni e l’obiettivo di Leonardo è quella di aumentarla o eliminarla. Sì, perché nel frattempo Tottenham e Arsenal fanno sul serio per lo spagnolo. Mauricio Pochettino, dicono in Inghilterra, sarebbe disposto a versare nelle casse del Milan l’intera cifra della clausola. Ma occhio ad Unai Emery, “pazzo” di Suso da tempi non sospetti. Il calciatore ha detto più volte di voler rimanere e Gattuso si opporrà sicuramente alla cessione. Ma nel calciomercato tutto può succedere, si sa.

Redazione MilanLive.it

