CALCIOMERCATO MILAN – Jesus Suso ha una clausola rescissoria da meno di 40 milioni nell’attuale contratto. Il Milan è al lavoro per eliminarla con un rinnovo, o anche aumentarla.

Gennaro Gattuso oggi in conferenza stampa ha detto che lo spagnolo merita il prolungamento. Per quanto fatto e per quanto ancora farà. Il calciatore è fortemente coinvolto nel progetto rossonero e ha detto più volte di voler rimanere. Ma per la società di via Aldo Rossi, alle prese sempre con i soliti paletti dell’UEFA, non sarà mai facile respingere eventuali assalti. Stando a quanto riportato dal Daily Mirror, il Tottenham e l’Arsenal, le due squadre rivali del nord di Londra, si sfideranno sul mercato per lo spagnolo.

Calciomercato Milan, Pochettino pazzo di Suso

Mauricio Pochettino stima da tempo Suso e sarebbe pronto a fare un’offerta al Milan per acquistarlo. Per il momento c’è la clausola rescissoria che può facilitare la trattativa. 40 milioni sono una cifra abbordabilissima per le squadre inglesi. Ecco perché la società di via Aldo Rossi deve avviare le trattative di rinnovo il prima possibile. Anche perché non ci sono soltanto gli Spurs sulle sue tracce. Per il Mirror anche l’Arsenal sarebbe pronto a fare una proposta al Milan per l’estero offensivo spagnolo. Insomma, sarebbe pronto a scatenarsi un derby del nord di Londra di calciomercato per Suso.

Da qui a giugno ci sono ancora diversi mesi e Leonardo ha il tempo per difendere lo spagnolo dagli attacchi inglesi. La miglior mossa è il rinnovo e soprattutto l’eliminazione della clausola rescissoria oppure aumentarla. Per le cifre del calciomercato odierno, 40 milioni per Suso sono davvero pochi. I rossoneri possono chiedere molto di più per lasciarlo andar via. Ma siamo abbastanza sicuri che Gattuso lo terrebbe volentieri nel suo Milan. Ma purtroppo su questioni del genere non è soltanto l’allenatore a prendere decisioni.

