CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Adrien Rabiot dovrebbe essere al Barcellona. Certificato da mesi il suo sicuro addio al Paris Saint-Germain, il centrocampista francese molto probabilmente proseguirà la propria carriera in Spagna.

Come rivelato da Le Parisien, il giocatore ha trovato l’accordo completo con il club catalano. Dopo la frenata delle settimane scorse, sembra che l’intesa definitiva tra le parti su durata del contratto, ingaggio e bonus sia arrivata. La firma non c’è ancora, però ormai non paiono esserci più dubbi sull’approdo di Rabiot alla corte di Ernesto Valverde dal 1° luglio.

Da ricordare che il calciatore è stato messo a margini della squadra dal PSG a dicembre, perché ha rifiutato di firmare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2019. La società parigina si è sentita presa in giro, visto che sembrava aver accettato l’offerta e poi si è tirato indietro. Salvo sorprese, il talentuoso centrocampista francese approderà a Barcellona in estate. La squadra blaugrana, che si è già assicurata De Jong dall’Ajax, dovrebbe lasciar partire Ivan Rakitic nella prossima sessione estiva del calciomercato. Il suo posto dovrebbe essere preso proprio da Rabiot.

Il 23enne nato a Saint-Maurice era stato accostato pure al Milan, visto che Leonardo lo conosce bene dai tempi in cui lavorava nel PSG. Nonostante le voci, però, le speranze del club rossonero di ingaggiarlo sono sempre state poche. La concorrenza ha potuto mettere sul piatto offerte decisamente più ricche, anche se le cifre del prossimo contratto di Rabiot non sono ancora emerse in maniera chiara.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it