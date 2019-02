CALCIOMERCATO MILAN – Archiviato lo scontro diretto di campionato, con il Milan vittorioso sull’Atalanta in trasferta, si torna a parlare di calciomercato sull’asse Milano-Bergamo.

La squadra di Gennaro Gattuso nel recente passato ha molto spesso attinto dalla rosa di quella di Gian Piero Gasperini; basti pensare che nel 2017 il Milan ha speso molti soldi per ingaggiare un calciatore attualmente determinante come Franck Kessié ed il terzino Andrea Conti, quest’ultimo fermato dal doppio infortunio al ginocchio. Senza dimenticare l’approdo di Mattia Caldara dalla Juventus, anche se lo stopper si era fatto notare proprio nelle fila bergamasche.

Calciomercato Milan, riapre la caccia ai talenti dell’Atalanta

Secondo quanto riportato da Tuttosport ieri a Bergamo i dirigenti del Milan hanno trovato una fertile occasione per visionare da vicino altri calciatori dell’Atalanta che potrebbero far comodo in prospettiva futura, magari già per la prossima sessione di mercato. Leonardo e Paolo Maldini possono sfruttare i rapporti storicamente buoni con la famiglia Percassi ed impostare a breve alcune nuove trattative.

Pare che tra gli osservati speciali ci fosse in particolare Timothy Castagne, esterno classe ’95 di origine belga. Un calciatore duttile e bravo sia nella fase di copertura che in quella di affondo; il Milan è coperto sulla corsia difensiva destra, vista l’esplosione di Calabria e il rientro di Conti, ma potrebbe puntare su Castagne per la fascia mancina nel caso in cui Rodriguez e Laxalt non fossero riconfermati.

Altro elemento che piace al Milan è lo sloveno Josip Ilicic, ieri migliore in campo dell’Atalanta. Il fantasista mancino ha qualità e forza fisica e sarebbe un rinforzo perfetto qualora i rossoneri dovessero rinunciare ad uno tra il deludente Castillejo ed il pluri-richiesto Suso.

Non è da escludere che il club di via Aldo Rossi possa sondare il terreno anche per i due mediani Remo Freuler e Marten De Roon, visto che in estate sono certe le partenze di calciatori come Mauri, Montolivo e Bertolacci ed al centrocampo del Milan serviranno ricambi adeguati, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

