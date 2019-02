MILAN NEWS – I titoli delle prime pagine di oggi sono tutti per Krzysztof Piatek, che non smette di segnare da quando è arrivato nelle fila del Milan.

Ma non si deve sottovalutare l’importanza della prestazione e soprattutto del gol di Hakan Calhanoglu, accolto con un sospiro di sollievo da tutti quei tifosi e addetti ai lavori che hanno sempre continuato a credere nelle sue capacità. Il 10 turco ieri è stato protagonista di una prova massiccia, dinamica, divisa tra il solito costrittivo sacrificio in fase difensiva e la brillantezza dimostrata in fase di ripartenza.

Gennaro Gattuso ha coccolato Calhanoglu, sapendo che molti personaggi vicini al Milan non sembravano più credere nelle qualità dell’ex Leverkusen, assopitosi in un limbo fatto di gare anonime e senza guizzi. Ma la forza di volontà del turco è stata superiore e ieri si è preso la sua rivincita con un gol splendido, un destro secco ed imparabile che conferma le capacità balistiche e fa ritrovare sorriso ed entusiasmo allo stesso Calhanoglu.

Il Milan, se si esclude il sigillo in coppa contro il Dudelange, è tornato ad ammirare una prodezza vincente di Calhanoglu dopo ben 272 giorni: l’ultima volta in Serie A risaliva al 20 maggio scorso, ultima giornata del campionato 2017-2018. Anche in quel caso fu un gol magico, una punizione imparabile contro la Fiorentina. Ma la rete di ieri all’Atalanta ha una valenza doppia, se non tripla: restituisce a Gattuso un fantasista di talento, aiuta il Milan a vincere lo scontro diretto e lancia un segnale a tutti i detrattori. Hakan è tornato ed i rossoneri hanno di nuovo la loro arma in più.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

