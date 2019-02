MILAN NEWS – La serata perfetta del Milan, che ha meritatamente superato l’Atalanta in trasferta, si deve anche alle intuizioni di Gennaro Gattuso.

Dopo aver trovato il bandolo della matassa e la formazione ideale con cui schierare i suoi calciatori, mister Rino è stato abile a non fare più esperimenti o variazioni esagerate, schierando il Milan con lo stesso unidici iniziale delle precedenti sfide contro Roma e Cagliari. Una scelta banale ma azzeccata, visti i risultati positivi (7 gare utili di fila).

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Gattuso dopo il 3-1 di ieri sera può anche rallegrarsi di un altro fatto, meno fondamentale ma allo stesso tempo molto positivo: il tecnico calabrese ha rotto il tabù Gian Piero Gasperini. Infatti Gattuso non aveva mai battuto in carriera da allenatore il mister dell’Atalanta. I tre incroci precedenti tra il suo Milan e la formazione orobica guidata da Gasperini avevano visto quest’ultimo trionfare lo scorso anno in un’occasione (2-0 a San Siro nel dicembre 2017) più due pareggi consecutivi.

Come ricordato anche dalla Gazzetta dello Sport, Gattuso si è preso una piccola rivincita, visto che nelle ultime due gare contro l’Atalanta il suo Milan aveva giocato meglio ed era stato rimontato in extremis: lo scorso anno fu Masiello a pareggiare la rete di Kessié, mentre a settembre fu decisivo l’argetino Rigoni a fissare il 2-2 finale in quel di San Siro. Ieri il successo dei rossoneri non ha ammesso repliche e Gattuso può guardare Gasperini con meno timore reverenziale.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it