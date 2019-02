CALCIOMERCATO MILAN – Continua la caccia da parte del Milan e della sua nuovissima area scout ai migliori talenti internazionali per far fruttare il progetto giovani scelto dalla società.

I rossoneri hanno ingaggiato appositamente Geoffrey Moncada, ex capo scout del Monaco che dirigerà l’area osservatori in giro per il mondo. Il Milan si è già affidato al 31enne francese che con il proprio lavoro certosino ha permesso di ingaggiare talenti del calibro di Tiago Djaò o Leroy Abanda.

Calciomercato Milan, rossoneri in corsa per Joao Felix

Uno dei nomi che Moncada e compagnia starebbero seguendo con una certa continuità è quello di Joao Felix. Si tratta di un fantasista di origine portoghese, nato a Viseu nel 1999 ed in forza al Benfica. Il suo ruolo è quello di seconda punta, ma sa esprimersi con qualità anche dietro gli attaccanti o in una posizione più laterale, dove può scatenare meglio il suo destro e la proverbiale rapidità di passo.

Joao Felix in questa stagione sta convincendo tutti: 24 presenze ufficiali tra campionato e coppe con 9 reti siglate, segno di un talento purissimo che sembra capace di imporsi a neanche vent’anni in un club comunque molto prestigioso come quello delle ‘Aquile rosse’. Il Milan come detto lo sta seguendo con interesse, ma non sarà facile superare la concorrenza internazionale che si cela dietro al cartellino di Felix.

Come riporta il tabloid inglese The Sun, il classe ’99 infatti potrebbe finire al centro di un’asta di mercato la prossima estate: su di lui sarebbe forte il pressing di PSG e Barcellona oltre a quello ormai noto del Milan. Tutte società molto ricche ed importanti che vorranno ottenere il sì di Felix entro la fine della stagione. Saranno bravi i rossoneri a spuntarla come fatto per Paquetà lo scorso gennaio?

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

