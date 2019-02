CALCIOMERCATO MILAN – Il miglioramento della difesa del Milan, almeno per quanto riguarda il rendimento dei singoli ed i numeri in generale, passa anche per la crescita di un componente giudicato ormai intoccabile.

In particolare Mateo Musacchio è riuscito a prendersi di diritto il posto da titolare, foraggiato anche dagli incoraggiamenti e dagli attestati di stima di Gennaro Gattuso. Il tecnico del Milan lo ha sempre elogiato e lo ha considerato senza fronzoli un elemento importante, uno stopper in grado di impostare e difendere, partner perfetto del capitano Alessio Romagnoli.

Calciomercato Milan, Gattuso ha blindato personalmente Musacchio

Lo scorso anno la presenza di Leonardo Bonucci ha spesso relegato Musacchio al ruolo di riserva, e anche all’inizio di questa stagione si pensava che il neo arrivato Mattia Caldara dovesse superarlo nelle gerarchie. Invece l’argentino ha dimostrato di essere uno stopper di livello ed affidabile, tanto da far sì che mister Gattuso lo blindasse rispetto ad eventuali proposte in arrivo dall’estero.

Il retroscena svelato oggi da Calciomercato.com infatti parla di offerte concrete giunte dalle parti di Casa Milan a gennaio: due club di Premier League, ovvero Watford e Fulham, si erano mosse per cercare di ingaggiare l’ex difensore centrale del Villarreal. Proposte economicamente anche piuttosto interessanti quelle provenienti dall’Inghilterra, ma il direttore dell’area tecnica Leonardo ha voluto interpellare Gattuso prima di prendere qualsiasi decisione sul futuro di Musacchio.

Mister Rino non ha avuto dubbi: Musacchio non si tocca. Questa la sentenza del tecnico rossonero che ha fatto capire alla dirigenza come avesse bisogno della sua fisicità e leadership in difesa per cercare di migliorare la situazione. Una scelta che sta pagando in pieno, visto che il Milan ha subito nel 2019 soltanto tre gol ufficiali ed il rendimento del calciatore classe ’90 è ogni domenica sempre più brillante e positivo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

