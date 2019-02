CALCIOMERCATO MILAN – Mateo Musacchio si sta rivelando una pedina importante per questo Milan. Con gli infortuni di Caldara e Zapata, l’argentino è ora titolare inamovibile e di grande affidabilità. L’ex Villarreal sta dando continue conferme, anche grazie alla prestazione difensiva collettiva della squadra. Intanto su Musacchio è uscito fuori un retroscena in queste ultime ore: Watford e Fulham avevano messo gli occhi su di lui, però Gattuso si sarebbe opposto alla cessione. Il tecnico rossonero sapeva di poter contare molto su di lui e non ha voluto privarsene. Anche stavolta ha avuto ragione lui.

Redazione MilanLive.it

