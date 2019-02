MILAN NEWS – Il fantasista del Milan Hakan Calhanoglu è uscito finalmente fuori dal tunnel. Il numero 10 turco ha vissuto uno dei periodi più delicati della sua carriera, ma pare essersi lasciati tutto alle spalle.

A gennaio scorso addirittura la carriera milanista di Calhanoglu sembrava ormai destinata a terminare: il calciatore classe ’94 è stato vicinissimo al passaggio al Lipsia, squadra tedesca che lo aveva sondato in maniera concreta con la speranza di ottenere il sì sia del turco che del Milan. Il tutto però è stato frenato, come ricorda Sportmediaset, dall’interferenza di Rino Gattuso.

Proprio Gattuso è uno dei motivi principali della rinascita di Calhanoglu: il tecnico lo ha coccolato e soprattutto difeso dalle aspre critiche arrivate dai media e dai tifosi, che avevano cominciato a fischiarlo. L’ex Leverkusen soffriva, soprattutto per la forte astinenza dal gol, ma è stato in grado di rialzare la china spronato proprio dal suo allenatore.

Un altro personaggio che ha dato modo a Calhanoglu di tornare ad esprimersi positivamente è il giovane Lucas Paquetà: sembra strano ma l’arrivo in rossonero dell’ex Flamengo ha aiutato il 10 del Milan a rientrare più nel gioco, a mettersi a disposizione della squadra e sfruttare il suo dinamismo. Dopo l’infortunio di Bonaventura infatti Calhanoglu si era come sentito più isolato a sinistra, in difficoltà di passo e di movimenti. Con Paquetà si è invece creata subito intesa, un feeling che ha favorito entrambi i fantasisti e soprattutto il Milan che ha un’arma ritrovata al suo arco.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

