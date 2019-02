MILAN NEWS – Continua la preparazione di Milan ed Empoli per la sfida che aprirà ufficialmente i battenti della 25.a giornata di Serie A.

I rossoneri ospiteranno venerdì sera a San Siro i toscani, in un duello tra contendenti che mirano a obiettivi completamente opposti: il Milan punta al 4° posto e alla qualificazione in Champions League, mentre l’Empoli cerca punti utili per la salvezza. Nonostante ciò all’andata il match si concluso con uno scialbo e imprevisto pareggio per 1-1.

L’Empoli non potrà disporre venerdì di un elemento importante come Luca Antonelli; il terzino classe ’86 che ha militato per diversi anni nel Milan ha rimediato una lesione muscolare di primo grado al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Un infortunio che lo terrà fuori almeno tre settimane e lo terrà fuori dalla sfida da ex di turno che attendeva con particolare interesse, vista la possibilità di tornare a San Siro da avversario.

Antonelli sarà sostituito molto probabilmente da un veterano come Manuel Pasqual; l’ex capitano della Fiorentina dovrebbe duellare con il più giovane Marko Pajac per il posto da titolare sulla corsia sinistra. Niente da fare dunque per Antonelli, che ha lasciato i rossoneri la scorsa estate dopo 54 presenze e 4 reti nella massima serie con questa maglia indosso.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

