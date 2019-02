CALCIOMERCATO MILAN – Il Chelsea spera che il Milan non riscatti Tiemoué Bakayoko. A rivelarlo è stato l’intermediario Federico Pastorello, noto agente decisivo per il passaggio del francese in rossonero la scorsa estate. Leonardo può riscattarlo dai Blues per 35 milioni circa, una cifra ad oggi bassa considerando le sue prestazioni di altissimo livello. Ecco perché, come ha spiegato il procuratore, ora il Chelsea teme il riscatto. I londinesi preferirebbero un suo ritorno per poi magari venderlo a cifre più alte altrove. Ma il coltello dalla parte del manico ce l’ha il Milan. Starà a Leonardo e a Paolo Maldini decidere il da farsi. Ora come ora immaginare un mancato riscatto sembra davvero un enorme azzardo.

Redazione MilanLive.it

