CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan a gennaio ha cercato per lungo tempo Yannick Ferreira Carrasco. In forza al Dalian Yifang, il belga aveva deciso di tornare in Europa dopo un anno non proprio entusiasmante in Cina. Leonardo ci ha provato sul serio, ma i 10 milioni di stipendio erano troppi per le casse di via Aldo Rossi. Ma il calciatore avrebbe tenuto le porte aperte al Milan e potrebbe rimanere una pista viva anche per l’estate, ovviamente solo con un taglio dell’ingaggio corposo. Da qui all’estate passano ancora tanti mesi: i rossoneri hanno il tempo per studiare una strategia. E con la partecipazione in Champions League in più da offrire, la trattativa potrebbe essere più semplice.

