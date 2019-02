NEWS MILAN – Forse è arrivato il momento di svolta nella stagione di Hakan Calhanoglu. Dopo mesi con più bassi che alti, le ultime due partite ci hanno mostrato un giocatore migliore e più incisivo rispetto al recente passato.

Già contro il Cagliari c’erano stati segnali incoraggianti, visto che il turco aveva lottato e si era mostrato molto propositivo. Una prestazione che aveva già fatto iniziare a credere che la luce in fondo al tunnel si stesse intravedendo. E in Atalanta-Milan è poi arrivato anche il gol, in primo in questo campionato e con quella che sarebbe la sua specialità: la conclusione da fuori area.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Calhanoglu dovrà confermarsi in Milan-Empoli

Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, il fantasista turco non segnava da maggio 2018 e ha inseguito il gol per 22 giornate. Missione compiuta dopo ben 60 conclusioni tentate. La sua rete a Bergamo è stata fondamentale, perché ha regalato il 2-1 che ha poi spianato la strada al tris firmato da Krzysztof Piatek sugli sviluppi di un corner battuto proprio da Calhanoglu.

Domani sera c’è Milan-Empoli a San Siro e il numero 10 rossonero è chiamato a dare conferma della crescita mostrata recentemente. Jesus Suso sarà assente per squalifica e dunque in attacco ci si affiderà soprattutto all’ex Bayern Leverkusen per gli assist. Gennaro Gattuso si aspetta una prestazione da leader da parte di Hakan, uno che nel gruppo è ben voluto e che anche col supporto dei compagni sta uscendo da un momento complicato.

La Gazzetta dello Sport ricorda che il Calhanoglu visto con Cagliari e Atalanta ha ingaggiato duelli (vincendone 10 su 18) e ha coperto le spalle a Lucas Paquetà, recuperando ad esempio 8 palloni a Bergamo, più di Franck Kessié (4) e meno soltanto di Tiemoué Bakayoko (12). Numeri interessanti per il turco, pronto a guidare il Milan alla vittoria domani sera contro l’Empoli. Vincere e convincere, questo è l’obiettivo di tutta la squadra. Hakan sa di dover dare conferma dei miglioramenti recenti e Gattuso ha molta fiducia in lui.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it