MILAN NEWS – Uno dei pregi del Milan di oggi è che Gennaro Gattuso ha praticamente trovato la quadratura del cerchio, schierando da tre gare consecutive sempre lo stesso convincente 11 titolare.

Il tecnico del Milan ha però anche altre frecce al suo arco; una di questa si chiama Andrea Conti, terzino destro classe ’94 che molti club invidiano ai rossoneri visto che si tratta di un elemento giovane, dinamico e abile a fare entrambe le fasi, sia in possesso di palla che senza.

Oggi, nella conferenza stampa pre Milan-Empoli, Gattuso è stato anche interpellato sull’utilizzo di Conti, che è rientrato dopo due lunghi infortuni al ginocchio ma sta trovando meno spazio del previsto anche per via delle ottime risposte sul campo del suo ‘competitor’ diretto Davide Calabria.

In allenamento però Conti è stato anche provato in qualche circostanza da esterno d’attacco, come alternativa a Jesus Suso, che sarà squalificato proprio per il match contro l’Empoli. Difficile però che Gattuso utilizzi l’ex Atalanta in quella zona di campo domani sera: “Ha le caratteristiche per farlo, per difendere il risultato può essere un’idea ma lasciamolo nel suo ruolo che interpreta bene. Come quinto di centrocampo è ottimo, lo faceva già all’Atalanta, poi per l’attacco abbiamo già i nostri interpreti”.

Dunque Gattuso sembra non voler cambiare nè sperimentare troppo nella prossima gara ufficiale e potrebbe puntare su Samu Castillejo per sostituire l’indisponibile Suso.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

