CALCIOMERCATO MILAN – Dopo un inizio spumeggiante al Siviglia, André Silva sta attraversando un periodo difficile. Il portoghese non segna da diverse partite e ora il suo riscatto dai rossoneri è di nuovo in discussione. Gli andalusi possono acquistarlo a titolo definitivo versando nelle casse rossonere circa 38 milioni. Nel frattempo però ad André Silva si è interessato il Barcellona. I catalani stanno cercando un attaccante per il futuro, considerata l’età avanzata di Luis Suarez. Il portoghese piace molto alla dirigenza blaugrana, che però hanno anche altri obiettivi in lista. Se il Siviglia non dovesse riscattarlo, il Milan potrebbe quindi avere la possibilità di cederlo al Barcellona. Ma sono solo ipotesi: c’è ancora molto tempo da qui all’estate.

Redazione MilanLive.it

