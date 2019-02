CALCIOMERCATO MILAN – Nell’estate del 2013 José Maria Gimenez fu offerto al Milan. Rocco Maiorino, ex direttore sportivo dei rossoneri, disse no. Lo avrebbe acquistato per circa 1,5 milioni. Dopo qualche settimane, lo prese l’Atletico Madrid per tre milioni. Oggi il difensore uruguagio vale più di 50 milioni. Si tratta di uno dei migliori nel suo ruolo al mondo: ha 24 anni e ancora ampi margini di crescita. E’ lui l’erede designato, sia in Nazionale che all’Atletico, di Diego Godin. Un rimpianto per il Milan, che oggi avrebbe potuto avere un grande difensore in rosa. Che, come detto, vale più di 50 milioni.

