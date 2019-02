MILAN NEWS – La sfida di stasera tra Milan ed Empoli sulla carta appare come un impegno non così difficile per la squadra di Gennaro Gattuso, che vanta ben 21 punti in più dei rossoneri.

I precedenti tra le due squadre a San Siro però dimostrano che non sempre tale incrocio si è consumato come da pronostico. Infatti il Milan nelle ultime cinque sfide giocate in campionato contro l’Empoli tra le mura amiche ha subito addirittura due sconfitte: l’ultimo precedente, che risale al 23 aprile 2017, ha visto i toscani trionfare per 2-1 con reti di Mchedlidze e Thiam, mentre fu di Lapadula l’unica rete milanista.

Anche nella stagione 2007-2008 l’Empoli fu in grado di sbancare San Siro: all’epoca la squadra allenata da Carlo Ancelotti fu sorpresa dalla rete dell’ex di turno Luca Saudati. L’ultimo successo interno del Milan risale invece alla stagione 2015-2016, precisamente alla seconda giornata con vittoria della squadra rossonera per 2-1 (reti di Bacca e Luiz Adriano). L’ultimo segno X invece è del 2014-2015, uno scialbo 1-1 deciso dai gol di Destro e Maccarone.

Nel complesso le statistiche tra Milan e Empoli parlano di 8 successi rossoneri casalinghi, un solo pareggio e 3 vittorie empolesi. 20 le reti complessive segnate dal Milan contro le otto marcature degli ospiti.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

