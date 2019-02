MILAN NEWS – Questa sera difficilmente il Milan si potrà privare di Krzysztof Piatek, attaccante che ha uno score decisamente importante da quando è sbarcato a Milanello.

L’attaccante polacco classe 1995 dovrebbe partire titolare stasera in un tridente formato anche da Calhanoglu e da Castillejo, scelto molto probabilmente per sostituire Suso. L’intenzione del numero 19 polacco è quella di battere il record già raggiunto di recente, ovvero quello di andare a segno per le prime 4 gare consecutive giocate da titolare, cosa che era successa l’ultima volta ad un certo Oliver Bierhoff nella stagione 1998-1999.

Inoltre Piatek va a caccia di Cristiano Ronaldo; il fenomeno della Juventus è primo in testa alla classifica marcatori della Serie A italiana con 19 reti. Il neo-milanista potrebbe provare a scavalcarlo in tale graduatoria, visto che attualmente l’ex Genoa ha segnato 17 gol in stagione e con una doppietta contro l’Empoli potrebbe agganciare CR7 come ‘re dei bomber’.

La speranza per il Milan è che Piatek ripeta l’exploit di inizio stagione proprio contro la squadra toscana, che in ordine di tempo è stata la prima vittima in Serie A del calciatore 23enne, il quale esordì nella massima serie punendo l’attuale formazione di Beppe Iachini.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

