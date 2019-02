CALCIOMERCATO MILAN – Il papà e l’agente di Cutrone erano al Wanda Metropolitano mercoledì sera per Atletico Madrid–Juventus. Qualcuno ha subito ipotizzato dei contatti con la società spagnola. Invece le voci sono state subito smentite. Il padre di Cutrone era lì semplicemente per assistere alla partita, mentre Orgnoni è anche il procuratore di De Sciglio. Il giovane attaccante rossonero non si muoverà da Milanello. La società e l’allenatore puntano fortemente su di lui per il futuro e anche per il presente. Nonostante la concorrenza di Piatek, è molto difficile immaginare un suo addio in estate.

