Deulofeu ha segnato una tripletta in Watford-Cardiff. Il Milan aveva provato ad acquistarlo durante la sessione di calciomercato di gennaio.

CALCIOMERCATO MILAN – Durante il Calciomercato di gennaio il Milan ha provato a chiudere anche per un esterno d’attacco. Yannick Ferreira Carrasco, Allan Saint-Maximin e Gerard Deulofeu sono state le trattative più concrete, ma nessuna è stata chiusa con successo.

Per lo spagnolo si sarebbe trattato di un ritorno. Molto gradito, fra l’altro, perché la tifoseria rossonera ha conservato un ottimo ricordo di lui. Vestì la maglia del ‘Diavolo’ da gennaio a giugno del 2017 alle dipendenze di Vincenzo Montella. E con grandi risultati. Poi però Massimiliano Mirabelli non provò nemmeno a “riscattarlo”, anche perché nel frattempo il Barcellona decise di dargli una chance. Che però andò molto male. Dopo sei mesi tornò in Premier League, al Watford, squadra in cui milita attualmente. Sono state proprio le resistenze degli inglesi a chiudere ogni possibilità di manovra a Leonardo, che aveva invece ottenuto il sì del calciatore.

Milan, splendida tripletta di Deulofeu

Il problema è che la società di Giampaolo Pozzo aveva chiesto una cifra altissima per Deulofeu: circa 30 milioni, senza possibilità di prestito con diritto di riscatto. Non se ne è fatto nulla quindi e lo spagnolo è rimasto a Londra, dove continua a mettersi in mostra. Ieri sera, nell’anticipo contro il Cardiff, è entrato nella storia del Watford con una tripletta. Infatti si tratta del primo calciatore degli Hornets a segnare tre gol in una sola gara nella nuova Premier League. L’ultimo a riuscirci fu un certo Mark Falco, quando però il campionato inglese ancora si chiamava First Division. In generale, invece, è il sesto spagnolo di sempre ad aver segnato una tripletta in Premier: prima di lui ci erano riusciti Alvaro Morata, Diego Costa, Santi Cazorla, Jordi Gomez e Fernando Torres. A questi grandi nomi si aggiunge anche quello di Deulofeu, che non è mai stato un vero e proprio goleador. Ma in questa avventura in Inghilterra è cresciuto molto anche sotto questo aspetto. Se dovesse continuare così, in estate potrebbero riaprirsi per lui le porte di una big. Che possa essere il Milan a riprovarci?

Redazione MilanLive.it

