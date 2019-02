NEWS MILAN – Archiviata la vittoria in campionato venerdì sera contro l’Empoli, il Milan già da ieri è concentrato alla sfida di Coppa Italia contro la Lazio di martedì sera. Semifinale d’andata con uno stadio Olimpico mezzo vuoto.

Mancano poco più di 48 ore all’inizio del match, e inevitabilmente si discute già delle probabili formazioni che Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso schiereranno in campo. I biancocelesti hanno saltato questa giornata di campionato, che avrebbero dovuto giocare contro l’Udinese, in quanto lo stadio della Capitale è occupato dalla nazionale italiana di Rugby impegnata nel Sei Nazioni contro l’Irlanda. La Lazio ha giocato mercoledì pomeriggio, e perso, il sedicesimo di ritorno d’Europa League contro il Siviglia. I rossoneri invece, come detto, hanno anticipato il proprio impegno di campionato a venerdì sera.

Coppa Italia, Lazio-Milan: le probabili formazioni

In porta, vista ancora l’indisponibilità di Pepe Reina, ci sarà Gianluigi Donnarumma. Ricordiamo che lo spagnolo era il portiere di coppa, come stabilito ad inizio stagione, ed infatti ha giocato in Europa League nel corso della fase a gironi. I centrali di difesa saranno ancora Musacchio-Romagnoli, vista l’indisponibilità di Zapata e Caldara.

A sinistra ancora confermato Ricardo Rodriguez, mentre a destra tornerà Davide Calabria dopo il riposo concesso da Gattuso contro l’Empoli, dove Andrea Conti è stato titolare. Quest’ultimo deve ancora crescere dal punto di vista difensivo, per giocare partite di cartello: il tempo c’è, ma Calabria risulta meno incisivo ed esplosivo in zona offensiva, ma certamente più affidabile contro avversari potenzialmente molto insidiosi in avanti.

A centrocampo non si toccherà niente: Kessié-Bakayoko-Paquetà come fosse un intercalare. Tra l’altro, come rivelato da Gattuso, mercoledì e giovedì il brasiliano non si è allenato per via della febbre, febbre accusata venerdì mattina (giorno di Milan-Empoli) da Bakayoko. I due rossoneri dovrebbero aver recuperato senza troppi problemi.

In attacco torna Jesus Suso titolare, dopo la grande prova di Samuel Castillejo venerdì sera, il quale ha mostrato di aver capito i movimenti che il connazionale Suso fa a memoria e che piacciono tanto a Gattuso. Sull’altra fascia dubbio Hakan Calhanoglu, in quanto sarebbe imminente la nascita della figlia. In alternativa al suo posto potrebbe giocare proprio Castillejo (con Borini e Laxalt dietro nelle gerarchie). Al centro dell’attacco, ad oggi, poche chance per Patrick Cutrone: il titolare dovrebbe essere ancora Krzysztof Piatek.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha, Patric, Lucas Leiva, Acerbi, Marusic, Badelj, Cataldi, Lulic, Milinkovic-Savic, Luis Alberto (Correa), Immobile.

Allenatore: S. Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Allenatore: Gattuso.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

