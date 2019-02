MILAN NEWS – La bravura del Milan è stata quella di giungere allo snodo cruciale della sua stagione in una forma splendida e con il vento in poppa, come dimostrano gli ultimi risultati ottenuti.

La formazione di Gennaro Gattuso, come sottolinea oggi il Corriere della Sera, dopo aver superato l’Empoli con discreta facilità non potrà di certo dirsi serena o soddisfatta: stanno infatti per arrivare i giorni decisivi per capire dove potrà arrivare realmente questo Milan. Brillante, compatto e letale, ma con ancora un cammino lungo di fronte a se’ prima di potersi dire rinato e a livello delle big.

Un periodo davvero decisivo, che passerà prima di tutto dalla sfida di martedì in Coppa Italia contro la Lazio. Uscire dall’andata dell’Olimpico con un punteggio positivo darebbe al Milan grosse chance di giocarsi la seconda finale di coppa consecutiva dopo quella persa con la Juventus un anno fa. Importantissimo anche il prossimo turno di campionato: il Milan ospita l’ostico Sassuolo mentre le rivali Lazio e Roma si contenderanno il derby cittadino. Non fallire il match di sabato alle 18 significherebbe allungare almeno su una delle contendenti al 4° posto.

Gironi cruciali che dureranno almeno fino al derby di ritorno: il 17 marzo il Milan sfiderà i cugini dell’Inter per capire se potrà addirittura puntare al sorpasso in classifica, risultato che darebbe una fiducia mostruosa a tutto l’ambiente rossonero. Ma come ammesso da Gattuso in persona nei giorni scorsi il Milan potrebbe tranquillamente accontentarsi di arrivare quarto a fine campionato con i nerazzurri al terzo posto, visto che l’importante è riconquistare il posto perduto in Champions League.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

