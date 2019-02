Un momento magico per Andrea Petagna, attaccante della Spal cresciuto nelle giovanili del Milan. Con la rete segnata oggi contro il Sassuolo, l’ex rossonero ha raggiunto due traguardi.

Quella ai neroverdi è stata la sua quinta marcatura nelle ultime sei partite, un dato molto importante per lui e soprattutto per la squadra. Che è riuscita a strappare un pareggio al ‘Mapei Stadium’ contro gli uomini di Roberto De Zerbi, prossimi avversari del Milan in campionato. Ma non c’è di più. Con le rete di oggi, Petagna ha raggiunto quota dieci gol in questa Serie A (undici, se consideriamo anche la Coppa Italia): l’ex Atalanta diventa così il decimo calciatore della Spal ad essere riuscito ad arrivare in doppia cifra in in un solo anno. L’ultimo a farlo è stato il suo compagno di squadra Mirco Antenucci, che nella stagione scorsa ne ha segnati undici.

Ecco, adesso il prossimo obiettivo di Petagna è proprio raggiungere e magari superare il partner di reparto. Mancano ancora tante partite da qui alla fine, quindi quest’altro traguardo è alla portata, soprattutto se dovesse continuare a fare bene come in questo periodo. Complimenti a lui, un giocatore lanciato dal Milan (lo fece debuttare Clarence Seedorf in Serie A) e poi da Gian Piero Gasperini all’Atalanta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Atletico Madrid, Morata segna ed esulta… contro il VAR! – VIDEO

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it