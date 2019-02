CALCIOMERCATO MILAN – Il Calciomercato di gennaio del Milan è stato molto importante con l’arrivo di Piatek. Il polacco ha segnato sette gol in sei partite con la maglia rossonera. Però alcune indiscrezioni raccontano di un possibile nuovo assalto di Leonardo e Maldini a Moise Kean della Juventus. Il giovane attaccante è stato cercato dal Milan durante il mercato di gennaio: i bianconeri si sono opposti, ma il calciatore continua a non avere spazio nei titolari. I rossoneri potrebbero pensare ad un nuovo tentativo in estate, anche se con Cutrone e Piatek il reparto è già completo. Vedremo quali saranno le mosse della società.

Redazione MilanLive.it

