L’attuale dirigente del Monza è intervenuto all’evento “Candido Day” promosso da La Gazzetta dello Sport. Ha avuto modo di parlare di Donnarumma, spendendo per lui le seguenti parole nel giorno del suo 20° compleanno: «Donnarumma è incredibile – riporta l’agenzia Ansa –, gli ho mandato gli auguri prima. Pensare che ha fatto più di 150 partite nel Milan a 20 anni è straordinario. Mi ricordo quando mi ha chiamato Mihajlovic per dirmi che l’avrebbe fatto esordire, io ero d’accordissimo. Gigio si vedeva da quando lo abbiamo preso da 14 anni in poi, ha sempre giocato con compagni più grandi, è un fenomeno. Bisogna ringraziare Mauro Bianchessi, lo ha portato al Milan quando era ad un passo dall’Inter».

L’ex amministratore delegato del Milan ha ricordato il ruolo di Mauro Bianchessi, che ai tempi era il responsabile scouting del settore giovanile. Fu proprio lui ad insistere per portare Donnarumma in rossonero, dove precedentemente era già approdato il fratello Antonio. Gigio spinse a sua volta per approdare a Milanello e per fortuna le cose si sono sviluppate nella maniera migliore. Oggi il portiere campano compie 20 anni ed è uno dei pilastri della squadra di Gennaro Gattuso. Galliani ne è felice.

