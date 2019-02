CALCIOMERCATO MILAN – Quale sarà il futuro degli attaccanti del Milan per la prossima stagione, non ci è ancora dato saperlo. La certezza è Krzysztof Piatek, vero mattatore di queste ultime settimane.

Su chi sarà la sua riserva, avremmo messo la mano sul fuoco fino a pochi giorni fa che potesse continuare a farla Patrick Cutrone. Qualche dubbio però si è creato, ovviamente per le parole dell’agente di Cutrone, ma anche per qualche muso lungo di troppo del giovane attaccante. Un suo addio verso altre squadre ad oggi resta comunque improbabile: ci sarebbe anche da capire quanto converrebbe al calciatore stesso, stimato da Gennaro Gattuso e da tutti i tifosi milanisti. La soluzione, come è stato recentemente scritto da vari media, potrebbe essere interna, e rispondere al nome di André Silva. Il portoghese recentemente ha anche aperto alla possibilità di tornare in rossonero.

Calciomercato Milan, nessuno sconto al Siviglia per André Silva

La situazione di André Silva è nota: la scorsa estate è stato ceduto al Siviglia in prestito oneroso (4 milioni) con diritto di riscatto fissato a 39 milioni di euro. In questi mesi si è parlato tanto del portoghese, con il club andaluso che aveva già deciso di riscattare l’attaccante. Resta il fatto che ad oggi non risultano tutte queste certezze. Per il Milan sarebbe una plusvalenza di oltre 10 milioni di euro, soldi che andrebbero a coprire interamente il riscatto di Tiémoué Bakayoko dal Chelsea.

Restano ancora dei dubbi in merito a questa operazione. Addirittura si parlava di un Barcellona interessato ad André Silva. Ma una cosa è certa, il Milan non farà sconti al Siviglia: le condizioni per il riscatto saranno quelle già stabilite. Leonardo e la dirigenza Elliott – come riferisce calciomercato.com – hanno stabilito una politica ferrea in merito a queste trattative. Vedremo da qui a giugno come si evolverà la situazione.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

