CALCIOMERCATO MILAN – “Mai stato felice come al Milan, non escludo un ritorno“, parola di Gerard Deulofeu. Lo spagnolo, cercato dai rossoneri durante il mercato di gennaio, è tornato a parlare della sua esperienza in Italia nei primi sei mesi del 2017. L’attaccante del Watford l’ha considerata la più felice della sua carriera. Poi ha aperto ad un possibile ritorno, ipotesi che stava per concreItizzarsi durante l’ultima sessione di calciomercato. Ad impedire la trattative il club inglese, di cui è patron Giampaolo Pozzo, con una richiesta di 30 milioni cash, senza opzioni di acquisto futuro.

Redazione MilanLive.it

