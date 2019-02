CALCIOMERCATO MILAN – Gabriel Omar Batistuta ha rivelato di aver ricevuto offerte importanti quando era alla Fiorentina. Manchester United, Real Madrid e anche Milan si erano fatte avanti per lui. Ma ha preferito rimanere in viola e poi passare alla Roma. Ha giustificato il suo rifiuto a una di queste big perché altrimenti si sarebbe annoiato… “Avrei segnato 200 gol, ma non mi sarei divertito“, ha detto l’ex centravanti argentino.

>> PER L’ARTICOLO COMPLETO CLICCA QUI <<

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it