MILAN NEWS – Sabato molto speciale per Manuel Locatelli; il giovane centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Milan farà presto i conti col proprio passato.

Il talento classe ’98 nativo di Lecco tornerà a San Siro, stadio che lo ha lanciato come promessa del Milan ma che lo ha in qualche modo anche abbandonato molto presto, visto che a luglio scorso Locatelli è stato ceduto a titolo definitivo, un po’ per fare cassa e un po’ per scelta tecnica, al Sassuolo che ha scelto di puntare ciecamente sul regista ventunenne.

Oggi Locatelli, proprio in previsione di Milan-Sassuolo di sabato prossimo alle ore 18, ha risposto ad alcune domande sul canale ufficiale del club emiliano. Molto schietto il giovane centrocampista nello spiegare i motivi della sua scelta professionale, puntando il dito sull’ambiente Milan: “Ho vissuto un boom nel quale sembravo il nuovo Messi. Titoli sui giornali e il televisione. Poi però tantissime critiche quando le cose non andavano bene. Mi hanno fatto male, non lo nego. Per fortuna ho trovato l’aiuto della mia famiglia e della mia ragazza. Cercavo un progetto per sentirmi di nuovo importante, per questo ho scelto il Sassuolo”.

In effetti Locatelli, dopo i primi gol contro Sassuolo e Juventus nell’autunno 2016, era stato incensato come astro nascente del calcio rossonero e italiano, per poi cadere un po’ nell’anonimato durante la scorsa stagione. Gennaro Gattuso ha creduto poco in lui e la cessione è sembrata l’unica scelta plausibile per proseguire la carriera.

