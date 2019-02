MILAN NEWS – Come ogni giovedì l’Aia e la Figc hanno pubblicato le designazioni ufficiali per gli arbitri della prossima giornata del campionato di Serie A.

Il match di sabato prossimo a San Siro tra Milan e Sassuolo sarà diretto dal signor Paolo Valeri, della sezione di Roma. Il fischietto capitolino sarà affiancato dai guardalinee Tolfo e Cagliari e dal quarto uomo Volpe. Per quanto riguarda la postazione VAR invece sarà a discapito del signor Michael Fabbri.

Precedenti positivi nel complesso per il Milan negli incroci con Valeri: 23 le gare dei rossoneri dirette dall’arbitro romano, con uno score di 13 successi, 7 sconfitte e 3 pareggi. L’ultima gara diretta da Valeri risale alla seconda giornata del campionato in corso, ovvero Napoli-Milan, con sconfitta in rimonta della formazione di Gattuso allo stadio San Paolo.

Bisogna risalire fino al 19 febbraio 2017 (più di due anni fa) per ritrovare un successo ufficiale del Milan con Valeri: il 2-1 inflitto alla Fiorentina con Vincenzo Montella sulla panchina del ‘Diavolo’. Inoltre Valeri ha anche già diretto un match a San Siro tra Milan e Sassuolo, l’ultima giornata della stagione 2013-2014. In quel caso i rossoneri si imposero per 2-1 grazie alle reti di De Jong e Muntari.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

