NEWS MILAN – Gennaro Gattuso deve preparare al meglio l’importante match di campionato contro il Sassuolo. Sabato a San Siro bisogna vincere per consolidare la posizione in zona Champions League, sperando che le rivali commettano passi falsi.

Il mister studierà la migliore formazione da schierare in questi giorni. Andranno valutate bene le condizioni di alcuni giocatori, Franck Kessié su tutti. Il centrocampista ivoriano è dovuto uscire per infortunio nel corso di Lazio-Milan di Coppa Italia. Una botta forte alla coscia destra lo ha costretto a lasciare il campo. Fin da subito non è apparso niente di così grave da potergli precludere la possibilità di saltare la partita di campionato contro il Sassuolo.

Verso Milan-Sassuolo, Kessié recuperabile. Biglia scalpita

Il Corriere dello Sport spiega che ieri Kessié è stato sottoposto a terapie e massaggi a Milanello per smaltire l’infortunio. Oggi il calciatore dovrebbe essere regolarmente in gruppo per l’allenamento. E non sembrano esserci neanche troppi dubbi sulla sua presenza in campo a San Siro. Tuttavia, saranno solamente questi due giorni a far capire a Gattuso se effettivamente sarà il caso di schierarlo dal primo minuto o meno. Le sue condizioni andranno valutate bene, onde evitare fastidiose ricadute.

Nel caso in cui Kessié non dovesse partire titolare, il suo posto verrebbe preso da Lucas Biglia. L’argentino sta crescendo a livello fisico, è ormai recuperato da diverse settimane e aspetta solamente la sua occasione. Finora ha avuto qualche minuto di gioco nelle partite contro Empoli (10′ più recupero) e Lazio (4′ più recupero), che gli hanno consentito di iniziare a riprendere confidenza con il campo. L’eventuale suo impiego dall’inizio dovrebbe comportare lo spostamento di Tiemoué Bakayoko nel ruolo di mezzala, dato che Biglia predilige agire da perno centrale del centrocampo. Tra oggi e domani capiremo meglio le scelte di Gattuso per Milan-Sassuolo.

