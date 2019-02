NEWS MILAN – La squadra rossonera è andata molto bene negli ultimi due mesi, ma non tutto è perfetto. Tra le note negative c’è Jesus Suso, giocatore che a inizio stagione era stato decisivo e che da novembre ha avuto un calo di rendimento.

La Gazzetta dello Sport evidenzia che lo spagnolo nelle prime 14 partite aveva segnato 8 gol e servito 4 assist, nelle successive 14 si è limitato a realizzare una rete. Una flessione notevole da parte dell’esterno offensivo del Milan, che non riesce più a incidere sufficientemente. Sembrava poter essere la stagione del salto di qualità per lui, invece da oltre tre mesi le sue prestazioni non sono all’altezza.

News Milan, Castillejo al posto di Suso col Sassuolo?

Ora che la squadra gira meglio che a inizio stagione, Suso non si esprime al livello dei compagni. Ci sono diversi fattori da considerare nel suo drastico calo di rendimento. L’aspetto fisico è certamente un aspetto che ha un’importanza rilevante nel caso dello spagnolo. Il giocatore si è messo a disposizione anche quando non era al meglio. Gennaro Gattuso ha più volte sottolineato il suo spirito di sacrificio. Ma ciò a volte comporta dei rischi e verso Natale è apparsa un’infiammazione in zona pelvica che magari tecnicamente non potrà essere definita pubalgia, ma concettualmente non dista molto.

Una ventina di giorni fa Suso aveva detto di non sentire fastidio e di avere una condizione fisica in miglioramento. Però sul campo le prestazioni hanno continuato ad essere deludenti. Tornando ai numeri, rispetto all’inizio di stagione i tiri si sono praticamente dimezzati (da 54 a 25). Gli manca lo spunto per riuscire a liberarsi alla conclusione. Sono aumentati i dribbling, compresi quelli riusciti, però tante volte non finiscono per creare pericoli particolari agli avversari.

La situazione difficile di Suso può spingere Gattuso a dare fiducia a Samuel Castillejo per Milan-Sassuolo di sabato. L’ex Villarreal ha già fatto bene nella scorsa giornata di campionato contro l’Empoli, quando il connazionale era squalificato e lui ha sfornato una grande prestazione (con assist e gol). Forse è il momento che Jesus faccia un po’ di panchina, anche per gestire meglio il suo fisico. Ovviamente il mister e lo staff hanno il dovere di recuperarlo e riportarlo ad una condizione migliore. Nella corsa Champions League c’è anche bisogno di lui.

