CALCIOMERCATO MILAN – André Silva non riesce più a segnare con continuità. Dopo un avvio di stagione interessante con 7 gol nelle prime 7 partite nella Liga, il suo rendimento realizzativo è calato drasticamente. Da ottobre ad oggi solo 2 reti in campionato. In Europa League mai a segno in 5 presenze, 2 marcature in Coppa del Re contro Villanovense e Athletic Bilbao.

Se un un po’ di mesi fa il Siviglia pensava di riscattarlo a fine stagione, adesso i dubbi sono tanti. Il direttore sportivo Joaquin Caparros si era detto certo della conferma del giocatore, ma ora lo scenario è differente. Nella società andalusa non vi è più tanta convinzione nel voler investire i 39 milioni di euro necessari per acquistare a titolo definitivo il cartellino dal Milan.

Calciomercato Milan, il Siviglia scarica André Silva?

Se André Silva non riprenderà a fare gol, la sua permanenza al Siviglia sarà impossibile. L’allenatore Pablo Machin più volte lo ha elogiato per il lavoro che compie al servizio della squadra, però servono più reti. Dopo averlo praticamente sempre schierato titolare, il tecnico lo ha lasciato in panchina contro il Barcellona nell’ultima giornata della Liga. Forse un primo segnale che il 23enne centravanti potrebbe iniziare ad avere meno spazio.

Il Siviglia ha ancora dei mesi per valutare il rendimento di André Silva e decidere se riscattare o meno il suo cartellino. Il Milan è in attesa. Sicuramente i 39 milioni della cessione dell’ex Porto farebbero molto comodo al bilancio. Se il club andaluso decidesse di non acquistare il calciatore, non dovrebbe poi essere troppo difficile trovargli una sistemazione.

Infatti, il suo agente Jorge Mendes ha molti contatti e trova sempre una sistemazione ai propri assistiti. Ma in quel caso il problema sarebbe la valutazione del cartellino. Senza una ripresa a livello realizzativo di André Silva in questi mesi, potrebbe essere complicato venderlo ad una cifra vicina ai 39 milioni pattuiti col Siviglia nell’estate 2018. Vedremo cosa succederà.

