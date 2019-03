CALCIOMERCATO MILAN – Proseguirà a lungo termine ed a lungo raggio il progetto giovani in casa Milan, anche per quanto riguarda il restyling del reparto offensivo.

Secondo le ultime indicazioni di mercato, i rossoneri andranno presto alla caccia di giovani e promettenti risorse, in particolare un’ala d’attacco rapida e di qualità e un centravanti che possa integrarsi al più presto, come successo con Krzysztof Piatek nell’ultima sessione di riparazione.

Calciomercato Milan, Saint-Maximin e Everton sempre nel mirino

In tal senso la redazione di Sportmediaset ha indicato due calciatori come obiettivi sicuri e concreti in vista di giugno prossimo. Il primo è ormai un vecchio pallino, quel Allan Saint-Maximin cercato dal Milan già a gennaio e con il quale sembrerebbe esserci già un accordo di massima a livello contrattuale. Il giovane esterno francese è in rotta con il Nizza e sembra sicuro che cambierà maglia prossimamente.

L’altro nome è quello del brasiliano Everton; si tratta di un classe 1996 del Gremio, già entrato nel giro della Nazionale brasiliana maggiore e che fa gola a molti club europei. Per entrambi sarebbe arrivato l’ok della proprietà e della dirigenza, con il Milan che dunque sembra pronto all’assalto estivo.

I rossoneri, che dovranno anche chiarire la posizione di giocatori come Suso e Cutrone, hanno detto ‘no’ all’ipotesi Radamel Falcao, proposto di recente dall’agente Jorge Mendes. L’idea di Ivan Gazidis, neo a.d. rossonero, è quella di puntare solo su talenti promettenti e giovani, che possano garantire al Milan una crescita costante e anche eventuali plusvalenze future. Un progetto che si basa sui giovani, come Saint-Maximin e Everton che potrebbero dare qualità, entusiasmo e classe all’attacco di Gennaro Gattuso anche in vista di una possibile partecipazione alla prossima Champions League.

