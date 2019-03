CALCIOMERCATO MILAN – Un Milan competitivo, ambizioso e soprattutto giovane: è questo il target tracciato da Elliott Management Corporation per continuare il percorso di crescita estivo. Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, in tal senso ci sono già due nomi caldi nel mirino: Allan Saint-Maximin del Nizza per l’attacco, Stefano Sensi del Sassuolo per il centrocampo.

Si partirà però già da un’ottima base, soprattutto con gli innesti del 23enne Krzysztof Piatek e del 21enne Lucas Paquetá. Perché il Diavolo, considerando le formazioni schierate finora tra le compagini in lotta per i primissimi posti in classifica, è nettamente la squadra con l’età media più bassa: Juventus 28.2, Lazio 27.6, Inter 27.4, Roma 27.1, Napoli 26.9, Atalanta 26.3, Milan 24.7 e Fiorentina prima con una media di 23.6.

Calciomercato Milan, ecco tutti gli obiettivi per l’estate

Ma il dato rossonero è destinato a migliorare ulteriormente, soprattutto considerando anche le cessioni. Perché sono ormai certe quelle di Riccardo Montolivo e Andrea Bertolacci in scadenza di contratto, mentre sono ancora in stand-by Cristian Zapata e Ignazio Abate: Genaro Gattuso ne chiede la permanenza, la società riflette. Ma anche altri giocatori over 26 – rivela il quotidiano – sono in bilico: ossia il 28enne Antonio Donnarumma, il 31enne Ivan Strinic, il 28enne Mateo Musacchio, il 26enne Diego Laxalt e il 27enne Fabio Borini per i quali molto dipenderà dall’eventuale qualificazione in Champions League della squadra e non solo.

Idee chiare però in entrata, UEFA permettendo. In attacco, per esempio, arriveranno uno o due esterni offensivi e oltre a Saint-Maximin c’è sullo sfondo anche il 2enne brasiliano Everton del Grêmio. A centrocampo si cercherà invece un regista che possa raccogliere l’eredità di Lucas Biglia, e così vi è finito appunto Sensi oltre al richiestissimo Sandro Tonali del Brescia. Il tutto senza dimenticare a centrocampo Julian Weigl del Borussia Dortmund, Aurélien Tchouameni del Bordeaux e soprattutto il vecchio sogno Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. In difesa il colpo è già in casa, e corrisponde al nome di uno scalpitante Mattia Caldara finalmente rientrato.

Redazione MilanLive.it

