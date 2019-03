CALCIOMERCATO MILAN – In questi ultimi giorni il nome di Alessio Romagnoli è stato accostato ad alcune big d’Europa. Manchester United e Chelsea sarebbero le più interessate. Ma sono tutte voci infondate. Il Milan non ha nessuna intenzione di cedere il proprio capitano, ma soprattutto l’uomo chiave della difesa. L’ex Roma è ormai un pilastro di questa rosa, il simbolo del nuovo corso. In estate, nonostante le difficoltà della proprietà cinese, rinnovò senza troppi dubbi il suo contratto. Un atto d’amore per il Milan. E da lì non si muove.

Redazione MilanLive.it

