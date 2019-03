MILAN NEWS – Continua la preparazione del Milan in vista del match contro il Sassuolo di domani; dopo la conferenza stampa di Gennaro Gattuso ci sarà l’ultimo allenamento di rifinitura.

Occhi puntati su Franck Kessié; è infatti il calciatore ivoriano a preoccupare più degli altri, visto che nell’ultimo match contro la Lazio è uscito anzitempo per un problema al quadricipite della coscia. Ieri Kessié è tornato a lavorare in gruppo, ma non è ancora sicuro che il calciatore africano classe ’96 possa partire da titolare già domani alle ore 18.

Oggi Gattuso, interpellato a Milanello dai cronisti presenti, ha parlato delle condizioni di Kessié confermando che ancora c’è indecisione per quanto riguarda la sua presenza contro il Sassuolo: “Vediamo, ieri ha fatto la prima parte di allenamento e gli dava un po’ fastidio. Ha una muscolatura importante, serve più tempo per smaltire la botta. Oggi valuteremo se è a disposizione”.

Non è da escludere che Kessié possa riposare domani per poter essere al meglio nelle prossime settimane, in particolare per il derby del 17 marzo che rappresenta una delle sfide più attese del mese appena cominciato. Al suo posto Lucas Biglia potrebbe tornare finalmente dal 1′ minuto, altrimenti Gattuso potrebbe valutare di nuovo l’arretramento di Hakan Calhanoglu sulla linea dei centrocampisti.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

