NEWS MILAN – Domani il Milan torna in campo in campionato. Di fronte si ritroverà il Sassuolo, in un San Siro stracolmo: sono previsti 60mila spettatori. I rossoneri hanno l’obbligo di alimentare questo entusiasmo.

La vittoria è fondamentale, anche perché si giocherà dopo Cagliari–Inter, in corso in questi minuti. In caso di mancato successo dei nerazzurri, il Milan può tentare il sorpasso oppure l’aggancio. Gennaro Gattuso metterà in campo la miglior formazione possibile. Compreso Franck Kessie, regolarmente convocato dopo l’infortunio di martedì in Coppa Italia contro la Lazio. L’ivoriano giocherà nel solito ruolo nel trittico di centrocampo da mezzala destra. In mezzo il solito Tiemoué Bakayoko e a sinistra Lucas Paquetà. Potrebbe esserci spazio per Lucas Biglia a gara in corso.

Milan-Sassuolo, torna Suso: le ultime di formazione

Gattuso avrà di nuovo a disposizione Suso per il campionato. Dopo la squalifica scontata contro l’Empoli, lo spagnolo sarà in campo nel ruolo di ala destra. Ha già giocato contro la Lazio in Coppa Italia, ma non ha convinto. Serve una prestazione importante per allontanare le critiche e soprattutto riacquistare la fiducia dei tifosi. L’attacco sarà completato dai soliti: Krzysztof Piatek il centravanti, Hakan Calhanoglu a sinistra. Nessuna novità nemmeno per quanto riguarda la difesa: Davide Calabria terzino destro, Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli al centro. A sinistra torna Ricardo Rodriguez, dopo il turno il riposo di martedì. Gattuso vuole assolutamente vincere, ma non sarà facile contro l’amico Roberto De Zerbi.

I due si sono sfidati già diverse volte in passato, fin dalla Serie C quando uno allenava il Foggia e l’altro il Pisa. L’anno scorso contro di lui, allenatore del Benevento, Rino ha guadagnato soltanto un punto. Da quando è al Sassuolo si sono sfidati una volta, cioè all’andata, e il risultato è andato a favore del Milan. Che ha rotto un periodo negativo con una bella vittoria per 4-1 contro una squadra allora in forma e data per pretendente all’Europa League. Ora invece la situazione è completamente diversa. I neroverdi viaggiano a metà classifica: la zona Europa è lontana, così come quella rossa. Ma il Sassuolo gioca bene a calcio e non bisogna sottovalutarlo.

