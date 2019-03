NEWS MILAN – Franck Kessie ha fatto tremare Gattuso e il Milan martedì sera durante il match di Coppa Italia contro la Lazio. L’ivoriano ha infatti chiesto il cambio per un problema fisico. Ma gli accertamenti svolti oggi non hanno evidenziato lesioni. Il centrocampista sta bene ed è convocabile per la partita di sabato pomeriggio contro il Sassuolo. Un sospiro di sollievo per Gattuso, perché Kessie è un giocato fondamentale per il suo Milan.

